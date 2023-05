Brigada Militar apreende mercadorias de origem estrangeira em Três Passos

Na madrugada desta segunda-feira (30/05), a Brigada Militar, por meio do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), realizou a apreensão de mercadorias de origem estrangeira na cidade de Três Passos. A ação ocorreu durante a Operação Hórus, quando os policiais abordaram um veículo VW Golf que vinha da região de fronteira com a Argentina. Durante a revista no veículo, foram encontradas 220 caixas de desodorante de origem estrangeira, sem o devido desembaraço aduaneiro.

Diante dos fatos, tanto o veículo quanto o material foram apreendidos e estão à disposição da Receita Federal. Estima-se que o valor total das mercadorias apreendidas ultrapassa os R$ 77.000,00, representando um significativo prejuízo ao crime.

