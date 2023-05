Indígenas interrompem trânsito na BR-386 em Iraí em protesto contra o Marco Temporal

Indígenas estão interrompendo o trânsito no quilômetro 2 da BR-386, na cidade de Iraí, como forma de protesto contra a votação do Marco Temporal, prevista para hoje na Câmara dos Deputados.

A Polícia Rodoviária Federal de Seberi está acompanhando a situação. Pela manhã, o trecho estava completamente bloqueado, sem possibilidade de desvio. No entanto, por volta do meio-dia, a PRF conseguiu negociar com os manifestantes e o trânsito começou a ser liberado de hora em hora.

Além disso, um grupo de indígenas também está protestando na BR-285, próximo à cidade de Gentil, que faz a ligação entre Passo Fundo e Lagoa Vermelha. Nesse trecho, está ocorrendo a liberação do tráfego de hora em hora, mas a Polícia Rodoviária Federal está recomendando o desvio por Tapejara e Ibiaçá.

O Marco Temporal é um projeto de lei de 2007 que estabelece que as homologações de Terras Indígenas serão realizadas apenas nos locais que estavam ocupados na data da promulgação da Constituição de 1988. Isso significa que todas as áreas ocupadas após 1988 não serão homologadas. Vale ressaltar que o projeto não interfere nas áreas que já foram homologadas, como é o caso da Terra Indígena de Vicente Dutra, que foi oficializada em abril deste ano.

