Brigada Militar apreende veículo e cigarros contrabandeados em Campo Novo

Na manhã deste sábado (27/05), policiais militares do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) realizaram a apreensão de um veículo Voyage carregado com 1250 pacotes de cigarros de origem estrangeira em Campo Novo. A ação ocorreu durante as atividades da Operação Hórus.

Diante dos fatos, tanto o material contrabandeado quanto o veículo foram apreendidos e ficarão à disposição da Receita Federal. Estima-se que o valor total do prejuízo causado ao crime seja de mais de R$ 97.000,00.

