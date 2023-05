Prisão de Procurado: Suspeito de Assalto com Agressões Físicas é Capturado em Crissiumal

Na manhã desta terça-feira, 23/05/2023, uma operação conjunta da guarnição da Brigada Militar de Crissiumal e do efetivo do BOPE, com auxílio do setor de inteligência, resultou na bem-sucedida prisão de um indivíduo de 22 anos de idade. O mandado de prisão por sentença condenatória havia sido emitido em abril pela 2ª Vara da Comarca de Três Passos.

O suspeito, residente na Barra do Burica, Crissiumal, estava sendo procurado desde o ano de 2022, quando se envolveu em um assalto acompanhado de agressões físicas no município de Tiradentes do Sul.

Após o cumprimento do mandado de prisão, as autoridades encaminharam o indivíduo à delegacia de polícia civil para a lavratura dos procedimentos legais e a efetivação da prisão.

