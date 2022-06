Três Passos: Brigada Militar apreende 13.500 maços de cigarros contrabandeados

No domingo (26/06), Policiais Militares do 7° BPM apreenderam 13.500 maços de cigarros contrabandeados em Três Passos.

A apreensão ocorreu na BR 468, após abordagem de um veículo, ocasião em que um homem foi preso conduzindo a carga.

Os cigarros e o veículo foram apreendidos, conforme orientação da Receita Federal do Brasil, totalizando o valor de R$ 131.814,00 e o condutor preso em flagrante na Polícia Federal de Santo Ângelo.

