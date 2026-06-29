Ancelotti omite escalação do Brasil na véspera do duelo contra o Japão

O técnico da seleção brasileira Carlo Ancelotti optou por não revelar a escalação do time que enfrentará o Japão nesta segunda-feira (29), no primeiro jogo eliminatório (16 avos de final) da Amarelinha na Copa do Mundo. Em entrevista coletiva na noite deste domingo (28), véspera do confronto, o treinador garantiu que a equipe está preparada para o mata-mata contra os asiáticos às 14h (horário de Brasília e meio-dia no horário local) no climatizado NRG Stadium, em Houston, no estado do Texas (Estados Unidos).

“Para o jogo de amanhã [segunda-feira] precisamos de muitas coisas: mente, coração, ideia clara. Temos que estar preparados para tudo que pode acontecer numa eliminatória, e numa eliminatória pode acontecer muitas coisas. O time está preparado, motivado, tem confiança e foi bem nos últimos dois jogos. O time está preparado para tudo que pode acontecer”, assegurou Ancelotti.

Apesar de fazer mistério sobre a escalação, Ancelotti sinalizou que pode relacionar alguns jogadores que atuaram na vitória contra a Escócia (3 a 0) , na última quarta (24), no último duelo da fase de grupos.

“ A mobilidade é assim. A posição de [Matheus Cunha] no último jogo nos deu vantagem porque não é uma posição tão bem definida em campo. É muito importante mudar de posição para não dar muita referência para a equipe rival. Os três [Bruno, Paquetá e Cunha] fizeram um jogo muito bom nos últimos dois jogos neste aspecto”, elogiou o técnico.

Seleção treinada para amanhã, e que venha o mata-mata! Vamos com tudo, nação. ???? #BateNoPeito pic.twitter.com/563YD9dJ2r — brasil (@CBF_Futebol) June 28, 2026

Bem-humorado, Ancelotti disse por quê prefere anunciar os titulares pouco antes do início da partida.

“Não quero dar a escalação. Não quero que vocês fiquem tranquilos. Vou pensar na escalação perfeita para amanhã [segunda-feira]. Se eu der a escalação agora, vocês vão ficar tranquilos. Tenho que pensar em vocês também”, brincou Ancelotti, dirigindo-se aos jornalistas.

Questionado sobre o fato de alguns jogadores não conseguirem dormir na véspera do jogo, sem saber se serão ou não escalados como titulares, o técnico voltou a responder de forma descontraída.

“Ia dormir. Você pensa que o jogador não dorme bem? Habitualmente, o jogador que vai jogar sabe. O jogador que não vai jogar, não sabe. É uma conversa individual. Mas o jogador dorme muito bem. Melhor do que um treinador”, pontuou o técnico.

A possibilidade do atacante Neymar entrar em campo nesta segunda (29) também veio à tona durante a coletiva. Após quase um mês em recuperação de uma lesão muscular, o camisa 10 finalmente estreou contra a Escócia, na última quarta (24), n nos 15 minutos finais da partida.

“Neymar está evoluindo muito bem, está progredindo. Creio que na última semana ele evoluiu muito, uma pena que não pôde treinar o tempo inteiro que esteve conosco. Pode jogar 15 minutos, obviamente está bastante bem. Depende do contexto do jogo de amanhã e da evolução da partida” , concluiu.

A expectativa é que Ancelotti repita pela primeira vez, desde que assumiu a seleção há pouco mais de um ano, a mema escalação da última partida do Brasil contra a Escócia. Sendo assim, a seleção deve começar jogando nesta segunda (29) com Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá; Rayan, Matheus Cunha e Vinicius Júnior.