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Com gol no final, Canadá vence Africa do Sul e vai às oitavas da Copa

Camisa 7 Eustáquio selou a classificão com gol nos acréscimos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
28/06/2026 às 19h30

A seleção canadense eliminou a África do Sul no início da noite deste domingo (28), em Losa Angeles (Estados Unidos) e tornou-se a primeira classificada às oitavas de final de Copa do Mundo. O herói do jogo foi o camisa 7 Stephen Eustáquio, que marcou o gol da vitória aos 46 minutos da etapa final. Em sua terceira participação em Mundiais, os Les Rouges (Os Vermelhos)- apelido da seleção canadense - avançam pela primeira vez às oitavas do torneio.

Coanfitriã da competição, junto com México e EUA, o Canadá enfrentará nas oitavas o vencedor do confronto entre Holanda e Marrocos, que jogam nesta segunda (29), às 22h (horário de Brasília), em Monterrei (México). O duelo das oitavas está programado para 4 de julho (um sábado), às 14h. Esta é a terceira participação em Mundiais dos Les Rouges (Os Vermelhos), apelido da seleção canadense.

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No primeiro tempo os sul-africanos tivera mais posse de bola, mas aos poucos os canadenses começaram a ocupar o campo adversário com infiltrações pelas laterais do campo. Nos minutos finais, os Les Rouges pressionaram e por pouco não abrem o placar com cabeçada de Bombito, mas o lateral sul-africano Modiba afastou a vola em cima da linha. Dois minutos depois, no bate-rebate dentro da pequena área, Buchanan chutou certeiro, e o goleiro Williams fez boa defesa. No último minuto, em jogada pela esquerda, o lateral canadense Laryea foi derrubado dentro da área. Os canadenses pediram pênalti, mas o árbitro decidiu pelo tiro de meta.

Após o intervalo, os canadenses dominaram a partida e enfileiraram chances de gols. Aos 18 minutos, Oluwaseyi chutou de frente para o goleiro Williams, que defendeu com a coxa. Depois, aos 30, foi a vez do atacante acertar uma bomba da entrada da grande área: a bola tirou tinta da trave e saiu. Nas poucas oportunidades da África do Sul na etapa final, a melhor foi do meio-campista Appollis. O camisa 7 disparou pelo meio, se livrou da marcação de Eustáquio, e chutou forte, mas o goleiro Crépeau agarrou a bola em dois tempos. Até que aos 45 minutos, Shaffelburg subiu pela direita do campo e cruzou para pequena área. A defesa sul-africana tentou afasta, mas no rebote, Eustáquio cabeceou para o fundo da rede, selando a vitória e a classificação inédita dos canadenses às oitavas de final.

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