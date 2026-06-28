Balsa à deriva é contida após chegar a Barra do Guarita

A balsa que estava à deriva no Rio Guarita foi interceptada e contida na noite deste domingo, após chegar às proximidades de Barra do Guarita. A operação foi realizada por embarcações que atuaram de forma coordenada para evitar que a estrutura continuasse sendo levada pela forte correnteza.
Por volta das 21h, as equipes conseguiram alcançar a embarcação e realizar sua contenção. Em seguida, a balsa foi rebocada e amarrada com segurança às margens do Rio Uruguai, no município de Itapiranga, em Santa Catarina, eliminando o risco de novos deslocamentos.
A medida foi necessária devido ao perigo que a embarcação representava para a navegação e para a travessia da balsa entre Barra do Guarita e Itapiranga, que permanece afetada pelas condições do rio.
Com a situação controlada, os responsáveis darão sequência aos procedimentos para identificar e entrar em contato com o proprietário da embarcação. Após os trâmites necessários, serão definidas as medidas para a retirada da balsa e sua devolução ao dono.
As autoridades reforçam que as condições dos rios da região continuam exigindo atenção em razão do elevado volume de água provocado pelas chuvas dos últimos dias.
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