Travessia de balsa entre Barra do Guarita e Itapiranga é suspensa

A travessia da balsa entre Barra do Guarita, no Rio Grande do Sul, e Itapiranga, em Santa Catarina, está temporariamente suspensa neste domingo em razão das condições adversas provocadas pelas fortes chuvas que atingem a região.

De acordo com as informações, a interrupção do serviço ocorreu por dois fatores principais: o elevado volume de água que desce pelo Rio Uruguai e a presença de uma balsa à deriva no Rio Guarita, situação que compromete a segurança da navegação e da operação da travessia.

Diante do cenário, a empresa responsável optou por suspender o transporte de veículos e passageiros como medida preventiva, priorizando a segurança dos usuários e dos trabalhadores envolvidos na operação.

Uma nova avaliação das condições do rio está prevista para as 7h de amanhã segunda-feira. Na ocasião, a equipe técnica analisará o nível da água, a força da correnteza e as condições gerais de navegação para decidir se a travessia poderá ser retomada ou se permanecerá suspensa.

A orientação é para que motoristas e demais usuários acompanhem as atualizações antes de se deslocarem até o local, uma vez que a continuidade da suspensão dependerá da evolução das condições climáticas e hidrológicas na região.

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