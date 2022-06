Polícia Civil prende suspeito de cometer furtos em Tenente Portela

De acordo com a Polícia Civil, o homem preso na manhã da sexta-feira (24/6) é suspeito de cometer ultimamente diversos furtos na cidade de Tenente Portela. A ação teve apoio da Brigada Militar (BM).

A investigação apurou que o jovem de 20 anos de idade é suspeito de, ao menos, oito furtos/arrombamentos em casas ou estabelecimentos comerciais. O caso mais recente aconteceu na madrugada da sexta-feira passada, na área central do perímetro urbano.

Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão – que visaram elucidar os delitos –, um indivíduo de 41 anos de idade acabou preso em flagrante pela prática do crime de receptação de produtos furtados. Parte dos objetos subtraídos na madrugada da sexta-feira foi encontrada na posse do indiciado.

A Polícia Civil informou que, após os trâmites legais, os dois presos foram recolhidos ao Presídio Estadual de Três Passos.

