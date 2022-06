BM intercepta drogas e outros materiais lançados para dentro do presídio de Três Passos

Por volta das 15h30min da sexta-feira (24/6), a Brigada Militar (BM) localizou três invólucros jogados para a área interna do Presídio Estadual de Três Passos.

Foi apreendido quase um quilo de maconha, 12 carregadores de telefone celular, um fone de ouvido, um boné, uma balança de precisão e um telefone celular.

Conforme a BM, os responsáveis pelo arremesso dos invólucros não foram identificados.

