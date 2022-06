Vista Gaúcha: Ação conjunta resulta na apreensão de armas de fogo e munições

No decorrer do cumprimento de mandado de busca e apreensão, em Linha Progresso, interior de Vista Gaúcha, agentes da Brigada Militar (BM) e da Polícia Civil (PC) encontraram um revólver calibre 38; uma espingarda calibre 28; uma garrucha calibre 22; sete munições para calibre 38 e três cartuchos calibre 28.

Todos os materiais apreendidos na tarde da sexta-feira (24/6) foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil. Não foi revelado se alguma pessoa acabou presa durante a ação conjunta.

