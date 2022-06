Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo em Seberi

Durante abordagem veicular e revista pessoal, a Brigada Militar (BM) de Seberi apreendeu um revólver calibre 22, quatro munições intactas e uma deflagrada.

Um indivíduo de 23 anos de idade acabou preso por porte ilegal de arma de fogo. Ele, juntamente com os materiais apreendidos, foi apresentado na Delegacia da Polícia Civil de Seberi para registro da ocorrência.

O fato aconteceu na tarde da sexta-feira (24/6).

