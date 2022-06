7º BPM apreende bebidas importadas ilegalmente

Em duas ações de combate ao delito de descaminho na área de fronteira com a Argentina, durante a quinta-feira (23/6), guarnições do 7º Batalhão de Polícia Militar (BPM) apreenderam veículos e mercadorias importadas ilegalmente, e prenderam quatro pessoas.

A primeira ocorrência foi registrada por volta das 3h30min em Esquina Pedralli, interior de Esperança do Sul. Ao abordar um veículo ocupado por dois indivíduos, os policiais militares encontraram 466 garrafas de bebidas de origem estrangeira.

O segundo flagrante de descaminho aconteceu em Três Passos, às 16h50min. O efetivo policial abordou um veículo que trafegava na BR 468, culminando na apreensão de 42 unidades de bebidas contrabandeadas.

De acordo com o 7º BPM, o valor dos produtos e dos veículos apreendidos, somados, alcança R$ 185,7 mil.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.