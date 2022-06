Mulher é presa com porções de maconha no centro de Três Passos

Agentes da Brigada Militar (BM) e da Polícia Civil (PC) abordaram, no começo da noite da quinta-feira (23/6), uma mulher no centro da cidade de Três Passos. Com ela, foram encontradas 104,5 gramas de maconha, fracionadas em cinco porções.

A mulher acabou presa pelo crime de tráfico de drogas e encaminhada para os procedimentos formais na Delegacia da Polícia Civil.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.