PRF prende contrabandistas com cigarros e agrotóxicos em duas ocorrências, em Palmeira das Missões e Carazinho

Na noite de quinta-feira (23), a Polícia Rodoviária Federal apreendeu agrotóxicos e cigarros contrabandeados em duas ocorrências distintas, em Palmeira das Missões e Carazinho. Três contrabandistas foram presos.

Durante operação de combate à criminalidade, os policiais abordaram o motorista de um Astra na BR 158 em Palmeira das Missões. Ele desobedeceu a ordem de parada e fugiu em alta velocidade, sendo perseguido por vários quilômetros até que foi cercado e imobilizado. O carro estava carregado com cigarros contrabandeados, totalizando quase 10 mil pacotes. O homem, de 21 anos e natural de Santa Maria, foi preso.

Pouco mais de uma hora depois, outra equipe da PRF abordou um Focus na BR 386 em Carazinho. No carro estavam dois homens: o motorista brasileiro, de 40 anos, e um passageiro argentino, de 33. O carro estava carregado com agrotóxicos contrabandeados. O motorista, natural de São Marcos, possuía mandado de prisão.

Os presos foram encaminhados para registro das ocorrências na polícia judiciária. Os veículos e os produtos foram apreendidos.

(Vídeo: PRF)

