Incêndio em comunidade terapêutica deixa ao menos 11 mortos em Carazinho

As causas do incêndio ainda estão sendo investigados (Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Um incêndio de grandes proporções atingiu o Centro de Tratamento e Apoio a Dependentes Químicos de Carazinho (Cetrat), em Carazinho, no norte do Estado, deixando ao menos 11 pessoas mortas, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros (CBMRS). Ainda segundo os bombeiros, a maioria das vítimas era de fora de Carazinho.

Segundo a Polícia Civil, ao menos 15 pessoas, todas homens, estavam no local. Dez vítimas morreram no local. Três pessoas foram levadas para atendimento no hospital de Carazinho, no entanto, uma delas não resistiu aos ferimentos. As outras estão internadas e o quadro de uma delas é grave. Duas pessoas conseguiram sair sem ferimentos.

O número de vítimas é contabilizado, e as causas do incêndio ainda são desconhecidas. A maioria das vítimas estava na área dos dormitórios. Os corpos foram encontrados próximo das janelas. A parte do centro de tratamento onde ficava os quartos era de madeira e foi totalmente consumida pelas chamas.

