Diretora é investigada por morder aluno de 4 anos em Tenente Portela

Os pais de uma criança de quatro anos, moradores de Tenente Portela, registraram uma ocorrência na Delegacia de Polícia Civil do município, onde acusam a diretora, de uma escola municipal, de ter mordido o aluno durante o expediente de aula.

Segundo as informações, após a criança chegar em casa com as marcas da mordida na mão, os pais entraram em contato com a diretora e foram surpreendidos quando essa admitiu que ela mesma teria praticado o ato.

Um áudio foi anexado na denúncia, onde a diretora supostamente confessa ter mordido a criança e diz que fez para educá-la, uma vez que a criança estaria sendo mau educada e mordendo os coleguinhas. No áudio a diretora ainda teria recomendado que os pais conversassem com o filho.

Além do áudio recebido através do WathsApp, os pais também anexaram uma foto do estado que estava a mão da criança, após a mordida. Pela imagem é possível notar os sinais de dentes e uma vermelhidão no local.

A Polícia Civil já abriu um inquérito e vai investigar o caso. Nossa reportagem entrou em contato com a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Tenente Portela, que prometeu se pronunciar dentro das próximas horas.

O assunto já esta repercutindo no cenário estadual e foi tema de reportagem na RBS TV na manhã de hoje.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.