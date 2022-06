Motorista capota na ERS-150 entre Caiçara e Frederico Westphalen

Um capotamento foi registrado por volta das 8h da manhã desta quinta-feira, 23, na ERS-150, entre os municípios de Caiçara e Frederico Westphalen.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o condutor do veículo teve apenas escoriações leves. O trânsito no local não chegou a ser interrompido. Ainda segundo a PRE, não houve outros veículos envolvidos no acidente.

