Acidente envolvendo veículo da saúde no Noroeste RS

No final da manhã desta quinta-feira (23), um acidente na RS 168, entre São Luiz Gonzaga e Bossoroca, envolveu um veículo da Secretaria de Saúde de Bossoroca. O acidente ocorreu nas proximidades da ponte sobre o Arroio Ximbocu.

Trafegando no sentido São Luiz/Bossoroca, o veículo Spin, com 4 passageiros, além do motorista, acabou saindo da pista, em uma subida, logo após a ponte.

Conforme o secretário de Saúde de Bossoroca, Jobe Silveira, o condutor está bem e saiu caminhando do veículo. Os pacientes foram conduzidos ao Hospital São Luiz Gonzaga para atendimento médico. Eles apresentavam ferimentos leves.

Ainda não se sabe a causa do acidente, mas acredita-se que o motorista possa ter apresentado um mal súbito, momento em que teria perdido o controle do veículo.

