37º BPM prende suspeito de homicídio tentado

Na tarde desta última quarta-feira (22/6), policiais militares do 37º Batalhão de Polícia Militar prenderam um homem de 39 anos de idade, após tentativa de homicídio e feminicídio na cidade de Caibi/SC.

A prisão foi realizada no município de Frederico Westphalen, após troca de informações entre os agentes de Inteligência da Polícia Militar e Polícia Civil de Santa Catarina e agentes da Brigada Militar, com a união de esforços entre os policiais militares do Policiamento Ostensivo e da Força Tática do 37º BPM.

O veículo utilizado para a fuga também foi localizado e apreendido pela BM. O suspeito foi preso e apresentado na Delegacia para registro do flagrante.

