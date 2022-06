PRF prende traficante com mais de 1 tonelada de maconha escondida em caminhão frigorífico em Sarandi

A PRF apreendeu, na madrugada desta terça-feira (21), na BR 386 em Sarandi, uma carga de maconha que estava escondida entre paletes com carne de frango congelada. Um homem foi preso.

Policiais Rodoviários Federais receberam informações de que um caminhão frigorífico vindo de Santa Catarina poderia estar entrando com algum ilícito no Rio Grande do Sul. A carreta foi localizada e abordada na altura do km 136.

Os policiais entraram na câmara fria e encontraram fardos de droga escondidos entre os paletes de congelados. A carga somou 1.124 quilos. Fiscais do MAPA deram apoio na verificação da carga.

O motorista, um paranaense de 37 anos, foi preso em flagrante e a ocorrência foi encaminhada à polícia judiciária de Sarandi.

