Homem cai em golpe nas redes sociais e perde R$ 13.000

Um homem de 33 anos residente no Bairro Cruzeiro em Santa Rosa, comunicou na Delegacia de Polícia que caiu em um golpe aplicado nas Redes Sociais, segundo ele o golpe foi aplicado via Facebook e WhatsApp.

Ainda segundo informações, o homem teria visto um anúncio no Facebook, neste anúncio um indivíduo vendia um veículo Chevrolet Astra por R$14.000,00, o homem após ter entrado em contato pelo WhatsApp, conseguiu baixar o valor e pagou R$13.000,00 via PIX no veículo.

O homem comunicou na Delegacia de Polícia que nunca recebeu o veículo e não consegue mais contato com o vendedor.

