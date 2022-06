Justiça catarinense marca julgamento de recurso de autor de chacina em Saudades

Ocorre na sessão que inicia às 9 horas no próximo dia 28 de junho, na 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o julgamento do recurso da defesa de Fabiano Kipper Mai, acusado de invadir uma creche, em 4 de maio de 2021, e matar cinco pessoas na cidade de Descanso, oeste catarinense.

O recurso impetrado pela defesa do jovem pede que seja realizado um novo exame de sanidade no rapaz. Já foram apresentados três laudos nesse sentido, no entanto, todos são conflitantes entre si. O processo está parado até que a justiça determine se ele vai ou não passar por uma nova avaliação psicológica.

O agressor foi denunciado por 19 crimes de homicídio entre consumados e tentados. Na manhã do dia 4 de maio de 2021, ele entrou em uma creche no município de Saudades e, com uma adaga – espécie de espada -, golpeou fatalmente duas professoras e três bebês. Outra criança, também com menos de dois anos, foi socorrida a tempo de se recuperar.

