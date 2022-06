Brigada Militar de Palmitinho apreende 16 tijolos de maconha

De acordo com a Brigada Militar (BM), um jovem de 21 anos de idade acabou preso após pular de um veículo em movimento durante tentativa de abordagem.

Na mochila encontrada com o indivíduo tinha 16 tijolos de maconha e um telefone celular. A BM não revelou a pesagem final dos entorpecentes. O fato ocorreu na noite da sexta-feira (17/6).

Depois da prisão por tráfico de drogas, o jovem foi apresentado na Delegacia da Polícia Civil para os procedimentos formais. Na sequência, ele foi conduzido ao sistema prisional.

