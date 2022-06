BM apreende contrabando de agrotóxicos em Derrubadas

Dentro da Operação Hórus, na madrugada da sexta-feira (17/6), a Brigada Militar (BM) apreendeu 59 galões de agrotóxicos importados de forma ilegal. O fato aconteceu na localidade de Linha Concórdia, interior de Derrubadas.

Segundo a BM, houve a tentativa de abordagem dos dois veículos que transportavam os produtos. No entanto, os motoristas, posteriormente, abandonaram os automóveis e rumaram para destino incerto.

