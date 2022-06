Crissiumal: Casal é preso por contrabando de defensivos agrícolas

Vinte galões de agrotóxicos estrangeiros foram apreendidos depois da abordagem de um veículo na comunidade de Vista Nova, interior de Crissiumal. De acordo com a Brigada Militar (BM), um homem e uma mulher acabaram presos devido ao crime de contrabando.

Na mesma ação, os policiais militares apreenderam mais 24 galões de defensivos agrícolas de fabricação estrangeira. Os produtos eram transportados em um veículo cujo condutor ignorou a ordem de parada. Durante a fuga, ele perdeu o controle do volante e chocou-se contra um barranco. O motorista escapou, não sendo mais encontrado.

