Vinhos avaliados em R$ 70 mil são apreendidos em Tiradentes do Sul

Na localidade de Oito de Julho, interior de Tiradentes do Sul, a Brigada Militar (BM) abordou um veículo e encontrou 262 garrafas de vinhos importados ilegalmente. Uma pessoa acabou presa em virtude do delito de descaminho.

A carga de bebidas de origem estrangeira foi avaliada em R$ 70,4 mil. Somando o valor do veículo, o montante passa de R$ 101 mil.

