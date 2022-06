Homem é preso com pedras de crack e cocaína em Frederico Westphalen

A abordagem de um indivíduo de 27 anos de idade resultou na apreensão de 11 pedras de crack, uma bucha de cocaína, R$ 20,00 em dinheiro e dois telefones celulares.

O homem – preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas – foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil, juntamente com os entorpecentes e demais materiais apreendidos. Após os trâmites legais, ele acabou recolhido ao Presídio Estadual de Frederico Westphalen.

As informações são da Brigada Militar (BM).

