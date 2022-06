Carga de agrotóxicos estrangeiros é apreendida em Crissiumal

A Brigada Militar (BM) de Crissiumal flagrou um indivíduo descarregando do automóvel, embalagens de agrotóxicos de fabricação estrangeira. O homem, ao avistar a viatura policial, fugiu e não foi localizado. O fato ocorreu na comunidade de Esquina Gaúcha.

Conforme a BM, foram apreendidos 40 galões de defensivos agrícolas contrabandeados. O veículo também foi apreendido.

