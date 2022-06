Adolescente é morto a facadas no Centro de Derrubadas

Um adolescente de 16 anos foi morto a facadas nessa última madrugada, 16, em Derrubadas. O crime ocorreu por volta das 3 horas da manhã na Praça Municipal Dorival Rigodanzo. A Brigada Militar fio acionada e chegou ao local instantes após o crime, mas o autor já havia fugido da cena.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, no entanto, segundo as informações uma testemunha teria identificado o autor dos múltiplos golpes que foram desferidos contra a vítima identificada como Alexandre Fritsch Muller, como sendo outro jovem de idade semelhante.

As informações iniciais apontam para um crime passional já que a vítima estaria supostamente se relacionando com a ex-namorada do suspeito do crime.

Até o fechamento da matéria ainda não havia informações sobre a possível prisão do autor do crime. A Delegacia de Polícia de Tenente Portela é a responsável pela investigação.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.