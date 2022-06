Saída de pista com capotamento é registrado em Seberi

Foi registrado na manhã desta quarta-feira,15, uma saída de pista com capotamento na BR 386 próximo a entrada da Linha Camargo em Seberi.

Apesar do susto, o motorista teve apenas lesões leves.

O SAMU e PRF atenderam ao ocorrido.

