Comando da Brigada Militar confirma destinação de viatura para Tenente Portela

Prefeito vem tratando do assunto desde o ano passado e mais recentemente encaminhou a demanda diretamente com o próprio governador.

O prefeito Rosemar Sala recebeu nesta quinta-feira, 09, a confirmação de que o Município será contemplado com uma viatura para a Brigada Militar. O documento, assinado pelo chefe da Secretaria Executiva do Gabinete do Comando-Geral da BM, tenente coronel Rodrigo Assis Brasil Ramos Aro, confirma que o veículo SUV deverá ser remetido tão logo seja entregue à corporação. O recursos são oriundos do Programa Avançar na Segurança.

Esta é uma demanda que o prefeito tem tratado pessoalmente desde o ano passado. Em várias oportunidades em que esteve na Capital, Rosemar Sala, reforçou o pedido. Mais recentemente, em maio, a solicitação foi formalizada para o próprio governador, Ranolfo Vieira Junior, quando de sua visita a Crissiumal. Ainda no mês passado, um novo encaminhamento foi feito em audiência com o secretário de Segurança Pública, Vanius Cesar Santarosa, em Porto Alegre.

Além da viatura, o prefeito também tem reivindicando o aumento do efetivo. O Comando-Geral da BM, informou que o deficit de recursos humanos da corporação deverá ser amenizado a partir da nomeação dos candidatos aprovados no concurso público que está em andamento. Rosemar Sala destaca que seguirá gestionando para que Tenente Portela receba este aporte no efetivo da Brigada Militar.

■ Notícias no WhatsApp: