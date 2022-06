Ametista do Sul: Brigada Militar prende indivíduo por porte ilegal de arma de fogo

Os policiais militares do 37° Batalhão de Polícia Militar (37°BPM) prenderam na manhã deste sábado (11/6), um homem de 27 anos de idade, por porte ilegal de arma de fogo, no município de Ametista do Sul.

A prisão foi realizada após abordagem veicular e em revista pessoal, foi localizado um revólver calibre 38 e cinco munições intactas do mesmo calibre.

O indivíduo preso e o material apreendido foram encaminhados até a Delegacia de Polícia Civil para registro do flagrante.

