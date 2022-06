Carga contrabandeada de óleo vegetal é apreendida em Três Passos

Agentes da Polícia Civil de Três Passos abordaram, na tarde da sexta-feira (10/6), o motorista de um caminhão suspeito de transportar produtos de origem estrangeira.

Na vistoria ao veículo, foram encontrados 11 contêineres com óleo vegetal. Cada contêiner possuía capacidade para mil litros. A ação teve o apoio da Brigada Militar (BM). O caminhão e a carga contrabandeada acabaram apreendidos.

A apreensão foi realizada no âmbito da Operação Controle Brasil, articulada pela Secretaria de Operações Integradas (SEOPI), do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A ação reúne vários órgãos e visa combater os delitos de contrabando e descaminho de bebidas, fumo e insumos agrícolas.

