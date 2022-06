Homem é morto a tiros em Palmitinho

Um homem foi morto a tiros na manhã desta sexta-feira, 10, em Palmitinho. O crime ocorreu por volta das 7h30min nas proximidades de uma metalúrgica na cidade.

A vitima foi identificada como Celso da Silva, 50 anos. Ele é ex-funcionário da Prefeitura de Palmitinho onde atuava como serviços gerais.

Segundo as informações a vitima conduzia um veículo Escort, quando outro veículo se aproximou, parou e um dos ocupantes disparou diversas vezes contra o carro da vítima. O carro de Celso rodou e parou no outro lado da vida. Ele morreu no local.

A Polícia Civil já iniciou o processo de investigação do caso.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.