7º BPM divulga balanço de ações na área de fronteira no ano de 2022

O 7º BPM, Batalhão Coronel Barão, responsável pelo policiamento nos 21 municípios da Região Celeiro, faz fronteira com a República da Argentina através dos municípios de Tiradentes do Sul, Derrubadas, Esperança do Sul e Crissiumal e divisa com o Estado de Santa Catarina no município de Barra do Guarita, divulgou o balanço de ações realizadas nos primeiros cinco meses do ano de 2022.

Foram apreendidos 300 quilos de maconha, 1.300 litros de gasolina, 2.000 unidades de vinhos/cervejas, 7.800 frascos de perfumaria, 92.480 maços cigarros e 26.732 litros de agrotóxicos, todos produtos de origem estrangeira, com entrada proibida ou em desacordo com as normas de importação, caracterizando contrabando ou crime de descaminho.

Nestas ações 43 pessoas foram presas e 59 veículos apreendidos, somando um total de mais de R$ 5.000.000,00 em produtos ilícitos retirados de circulação.

Os crimes ocorridos na área de fronteira, como tráfico de drogas, contrabando e descaminho possuem um impacto direto na economia do país, na capacidade de investimento e de renovação da indústria brasileira, provocando desequilíbrio no mercado, e de forma local na geração de empregos, saúde e segurança pública, devido à rede de ilicitude agregada ao crime.

