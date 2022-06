Homem é preso por apresentar CNH falsa em Palmeira das Missões

Na manhã desta quinta feira (09/06) policiais militares integrantes do Pelotão Rodoviário de Palmeira das Missões realizavam barreira policial de fiscalização ostensiva rodoviária, na ERS 569, quando abordaram o veículo VW/Fox, cujo condutor apresentou Carteira Nacional de Habilitação falsa, conforme conferência nos bancos de dados respectivos.

Diante dos fatos o condutor declarou ter comprado a CNH de um homem que não se recorda o nome.

Foi preso e conduzido a DP.

