BM prende homem por crime ambiental e receptação qualificada em Palmeira das Missões

Uma pessoa foi presa na noite desta quinta-feira, 09, por crime ambiental e receptação qualificada, no interior de Palmeira das Missões. Por volta das 01h40min, durante ações de policiamento a Brigada Militar realizou a prisão de um homem, de 37 anos, no km 02 da BR 468.

Durante a abordagem de um veículo VW/Gol, foram apreendidos

- 30 Galões de 20 Lt do agrotóxico Paraquat Sigma, de origem estrangeira;

- Veículo VW/Gol;

- 01 Faca;

- 01 Celular;

- R$ 337,10 em dinheiro.

O condutor foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia e apresentado junto com o material apreendido à autoridade policial, que lavrou o flagrante.

Ao término da ocorrência, o homem foi conduzido ao Presídio Estadual de Palmeira das Missões.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.