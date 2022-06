Jovem é atropelado em Três Passos

Um atropelamento de pedestre foi registrado no início da tarde desta terça-feira, 7, em Três Passos. O fato aconteceu, por volta das 13h10, na rua Antônio Gonçalves de Oliveira, no centro da cidade.

Um adolescente atravessava pela faixa de pedestre, em frente à antiga Móveis Estilo, quando foi atropelado por uma Ford Eco Sport, placas de Tiradentes do Sul, que seguia no sentido bairro/centro, conduzida por uma mulher.

A vítima, de 17 anos, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ferida, com suspeita de fraturas, para atendimento médico no Hospital de Caridade.

A faixa de pedestre fica em uma curva, local onde já aconteceram diversos acidentes.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.