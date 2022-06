Brigada Militar apreende combustível de origem estrangeira em Crissiumal

Na terça-feira (07/06), às 16h30 Policiais Militares do 7° BPM apreenderam 630 litros de combustíveis de origem estrangeira na fronteira com a República da Argentina.

A apreensão ocorreu durante fiscalização de portos que dão acesso ao Rio Uruguai, na localidade de Barra do Lajeado Grande, ocasião em que dois homens foram flagrados descarregando galões azuis. Ao avistarem a Brigada Militar, adentraram no barco e voltaram para o lado argentino.

No local foram localizados 21 galões de gasolina, contendo 30 litros cada, de origem estrangeira.

Foi realizada a apreensão dos galões conforme orientação da Polícia Federal.

