Brigada Militar prende dois homens por tráfico de drogas em Três Passos

Na terça-feira (07/06), às 13h30 Policiais Militares do 7° BPM prenderam dois homens por tráfico de drogas.

A prisão ocorreu após uma tentativa de arremesso de drogas para o pátio do Presídio Estadual de Três Passos. O invólucro contendo um, tablete de substância com características similares a maconha, pesando 574,8 gramas e mais 4 celulares, caiu fora do estabelecimento penal, sendo apreendido pela guarda externa.

Os responsáveis pelo arremesso foram presos logo após, e encaminhados para Delegacia de Polícia para flagrante.

