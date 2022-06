Carreta com carga inflamável pega fogo na entrada de Palmitinho

Uma carreta tombou e pegou fogo na entrada do município de Palmitinho, na ERS 472, na tarde desta terça-feira, 7 de junho. A estrada liga o município de Vista Alegre a Palmitinho.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros o veículo estava carregado com tinta, sendo o produto altamente inflamável. Um morador próximo do local do acidente relatou ao Grupo Chiru que estava cortando grama no momento do ocorrido e, ao escutar o barulho, visualizou o motorista tentando sair do veículo. Segundo ele, o condutor conseguiu quebrar o vidro e sair da carreta, mas acabou retornando para pegar alguns pertences sendo auxiliado pelo morador para sair do local.

As informações preliminares são de que o motorista não teve ferimentos graves e está sendo atendido no hospital de Seberi. O acesso à cidade de Palmitinho está totalmente bloqueado e o fogo está sendo controlado pelo Corpo de Bombeiros de Frederico Westphalen e por um caminhão pipa de Palmitinho. Ainda não há previsão para liberação da ERS-472.

