Brigada Militar apreende droga arremessada para o Presídio Estadual de Três Passos

No domingo (05/06), às 13h10 Policiais Militares do 7° BPM apreenderam drogas e demais objetos arremessados para o pátio do Presídio Estadual de Três Passos.

O invólucro continha 445 gramas de maconha, 13 comprimidos ecstazy, 01

fone de ouvido, 02 cabo usb, 04 carregadores de celular e 06 aparelhos celular.

Todo material foi apreendido. Os responsáveis pelo arremesso não foram identificados.

