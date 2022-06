Homem é preso ao ser flagrado vendendo drogas em Frederico Westphalen

A Brigada Militar (BM) de Frederico Westphalen prendeu, na tarde da quinta-feira (2/6), um homem de 35 anos de idade devido ao crime de tráfico de drogas. Ele foi flagrado comercializando entorpecentes em Linha Vilinha.

Na ação, os policiais militares apreenderam 80 gramas de cocaína e mais oito buchas fracionadas da mesma substância, além de três porções de maconha, um telefone celular, R$ 50,00 em dinheiro e uma balança de precisão.

A BM apresentou o preso na Delegacia da Polícia Civil. Após os procedimentos formais, ele acabou recolhido ao Presídio Estadual de Frederico Westphalen.

