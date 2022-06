Brigada Militar realiza prisões e apreensões

Os policiais do 4º BPAF empregados na Operação Hórus realizaram prisões e apreensões de materiais. Na quinta-feira dia 02 de junho no interior de Porto Lucena foi abordado o veículo VW Amarok de cor prata onde foram encontrados 2400 pacotes de cigarro de origem estrangeira. Com o condutor do veículo foram localizados R$ 1.972,00 e 2 celulares.

Na madrugada deste dia 03 de junho no interior de Porto Mauá, foi abordado VW Apollo de cor vermelha, em revista ao veículo foram encontrados 5 galões de agrotóxicos marca Paraquat HF com 20 litros e 1 galão de gasolina de 20 litros, ambos de origem Argentina.

As ocorrências foram apresentadas na Polícia Federal em Santo Ângelo onde foi lavrado o flagrante.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.