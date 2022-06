Ordens judiciais, em processo que apura morte de mulher ocorrida no mês de maio, são cumpridas em Palmeira Das Missões

A Polícia Civil de Palmeira das Missões, com apoio da Brigada Militar, cumpriu, na manhã desta quarta-feira, cinco mandados judiciais, sendo uma de prisão temporária e quatro de busca e apreensão, os quais foram expedidos nos autos processo judicial que apura as circunstâncias que envolveram a morte de Janete Rodrigues Bueno, ocorrida no dia 11 de maio de 2022.

As ordens judiciais foram cumpridas nos bairros Passo D’Areia e Batista, nesta cidade de Palmeira das Missões. Durante a realização das diligências atinentes ao cumprimento das ordens judiciais, foi preso, temporariamente, um homem de 48 anos de idade, que, também foi autuado em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas. Ainda, no decorrer das diligências, foi autuado em flagrante um homem, de 24 anos, pela prática do crime de tráfico de drogas.

Os dois indivíduos possuem antecedentes policiais. Foram apreendidos um veículo, drogas, dinheiro, aparelhos de telefone celulares, balança de precisão e demais petrechos indicativos do crime de tráfico de drogas.

Após os procedimentos legais, os presos foram encaminhados ao Presídio Estadual de Palmeira das Missões.

