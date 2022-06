Homem é ferido a golpes de faca em Tenente Portela

Um homem foi atingido com diversos golpes de faca na manhã desta quarta-feira, 01, em Tenente Portela. A ocorrência foi registrada na entrada do Bairro São Francisco por volta das 10 horas.

A Brigada Militar e o SAMU foram acionados para a ocorrência. O homem de iniciais A.M, foi atendido no local e depois conduzido pelo SAMU até o Hospital Santo Antônio onde está em atendimento.

Até o fechamento desta matéria ninguém havia sido preso, no entanto, segundo a Brigada Militar, a ocorrência ainda estava em andamento.

