Incêndio destrói galpão no interior de Tenente Portela

Um incêndio destruiu um galpão em uma propriedade rural em Lagoa Bonita, interior de Tenente Portela, por volta das 4h30min da manhã desta quarta-feira, 01 de junho.

Os Bombeiros Voluntários de Tenente Portela foram acionados e controlaram as chamas, no entanto, não foi possível evitar que o galpão ficasse completamente destruído pelas chamas. Alguns animais, cerca de pintos e um gato, que estavam no galpão morreram queimados.

A suspeita é de que o incêndio possa ter se originado de um curto circuito na rede de energia do local.

