Acidente envolve três veículos BR-386 em Frederico Westphalen

Um acidente de trânsito foi registrado por volta das 12 horas de hoje na RB-386 em Frederico Westphalen. O sinistro ocorreu entre Oswaldo Cruz e Seberi.

A ocorrência envolveu uma Strada que teria colidido na lateral de uma carreta e na sequencia sem controle do veículo colidiu novamente desta vez em um caminhão.

Segundo a Rádio Seberi, apesar do susto o acidente resultou apenas em danos materiais.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.